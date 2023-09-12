У Харкові керівництво ТрО вигадало схему для отримання коштів від військових

Українські військовослужбовці. Фото: ОП

У Харкові керівництво 127-ї окремої бригади територіальної оборони вигадали схему "мертві душі". Вони отримували незаконні кошти від своїх підлеглих військовослужбовців.

Про це повідомляє 368.media.

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Як відомо, схема полягала в тому, що офіцери "брали" на службу військових, які рахуються у різних підпорядкованих підрозділах бригади. Вони отримували зарплатню в повному обсязі та не з’являлися на службу.

Кожен з таких військових повертав велику частку грошей готівкою офіцерам. Приблизна сума матеріального забезпечення одного військовослужбовця на місяць складає від 45 до 120 тис. гривень,

"У військовому середовищі вказана схема має назву "мертві душі". За наявними даними у згаданому підрозділі таких військовослужбовців налічується близько 30 осіб. Можливо, мова йде про 228-й батальйон бригади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.