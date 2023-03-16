В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Макеты он через дочь в Москве передавал российскому руководству.

Бывший работник одного из харьковских телеканалов производил пророссийские агитматериалы. Макеты этих листовок его дочь в Москве предлагала кремлевскому руководству.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Харьковский коллаборант

Украинские правоохранители установили факт антиукраинской деятельности бывшего работника одного из харьковских телеканалов.

Мужчина, ранее работавший художником-постановщиком на ТВ, изготовлял у себя дома макеты с русской символикой, в частности, листовки с буквой Z, которую часто называют "свастикой путина", поскольку она используется на технике оккупационных подразделений.

Московская дочь

Макеты таких листовок он пересылал своей дочери в Москву. Но, как установило следствие, обращалась с этими макетами в высшее российское руководство, предлагая распространять такие листовки через российских военных.

Прокуратура объявила дочери бывшего теледеятеля подозрение по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, в начале марта на Харьковщине разоблачили коллаборанта, который организовал работу АЗС по российским правилам.

Фото: Харьковская областная прокуратура