В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"
Бывший работник одного из харьковских телеканалов производил пророссийские агитматериалы. Макеты этих листовок его дочь в Москве предлагала кремлевскому руководству.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Харьковский коллаборант
Украинские правоохранители установили факт антиукраинской деятельности бывшего работника одного из харьковских телеканалов.
Мужчина, ранее работавший художником-постановщиком на ТВ, изготовлял у себя дома макеты с русской символикой, в частности, листовки с буквой Z, которую часто называют "свастикой путина", поскольку она используется на технике оккупационных подразделений.
Московская дочь
Макеты таких листовок он пересылал своей дочери в Москву. Но, как установило следствие, обращалась с этими макетами в высшее российское руководство, предлагая распространять такие листовки через российских военных.
Прокуратура объявила дочери бывшего теледеятеля подозрение по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Напомним, в начале марта на Харьковщине разоблачили коллаборанта, который организовал работу АЗС по российским правилам.
Фото: Харьковская областная прокуратура