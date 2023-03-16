У Харкові колишній артдиректор одного з телеканалів виготовляв макети "Z-символіки"

Макети він через доньку в москві передавав російському керівництву

Колишній працівник одного із харківських телеканалів виготовляв проросійські агітматеріали. Макети цих листівок його донька у москві пропонувала кремлівському керівництву.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Харківський колаборант

Українські правоохоронці встановили факт антиукраїнської діяльності колишнього працівника одного із харьківських телеканалів.

Чоловік, який раніше працюва художником-постановником на ТБ, виготовляв у себе вдома макети із російською символікою, зокрема, листівки із літерою Z, яку часто називають "свастикою путіна", бо вона використовується на техніці окупаційних підрозділів.

Московська донька

Макети таких листівок він пересилав своїй доньці до москви. Та, як встановило слідство, зверталася із цими макетами до вищого російського керівництва, пропонуючи розповсюджувати такі листівки через російських військових.

Прокуратура оголосила доньці колишнього теледіяча підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, на початку березня н​​​​а Харківщині викрили колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами

Фото: Харківська обласна прокуратура