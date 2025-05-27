В Харькове мужчина информировал агента РФ - какой приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове мужчина информировал российского агента о перемещении украинских военных и техники ВСУ. За совершенное преступление суд признал гражданина виновным в государственной измене.

Об этом говорится в приговоре Салтовского районного суда города Харькова.

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В Харькове мужчина информировал агента РФ о перемещении ВСУ

В приговоре суда отмечается, что мужчина проживал в Харькове и работал мастером леса на государственном предприятии "Харьковская лесная научно-исследовательская станция".

Известно, что в 2024 году он переписывался в Telegram со знакомым жителем села Липцы Харьковской области. Однако, последний после оккупации Липцев выехал в Россию, где быстро получил российский паспорт и начал сотрудничать с Главным разведуправлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Следовательно, обвиняемый в июле-августе 2024 года собирал сведения о дислокации и перемещении личного состава, военной техники Вооруженных сил Украины, а также о размещении оборонных предприятий.

Детали дела по информированию агента РФ

Во время судебного заседания мужчина не отрицал своей вины. Зато он подтвердил, что осознавал, что его собеседник уже является гражданином РФ и сотрудничает с российскими военными.

По словам мужчины, когда он об этом узнал, поинтересовался у товарища, изменились ли его взгляды на жизнь, и, собственно, после этого началось их дальнейшее общение и сотрудничество. Обвиняемый пояснил, что выполнял не приказы, а, скорее, просьбу поехать в конкретное место и посмотреть, что там конкретно находится.

Так, 18 июля 2024 года, он выяснил, что в одном месте есть много людей и сообщил об этом, отметив, что удар РФ по тому месту до сих пор не осуществлен. Он рассказал, что, когда слышал движение военной техники по городу и понимал, куда она движется, то сразу звонил и сообщал об этом агенту РФ. В то же время переписку на своем телефоне удалял, поскольку понимал, что может быть арестован.

Подсудимый заявил, что, находясь в следственном изоляторе, имел возможность послушать, что на самом деле происходит на фронте, и понял для себя, что ошибался, и все переосмыслил. Теперь он, якобы, искренне раскаивается и решил, что к аналогичной деятельности больше не вернется.

Обвиняемый просил суд назначить минимальное наказание, учитывая состояние его здоровья и наличие родителей преклонного возраста.

Учитывая все вышеуказанные факты, суд решил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

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