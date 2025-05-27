У Харкові чоловік інформував агента РФ — який вирок суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові чоловік інформував російського агента про переміщення українських військових та техніки ЗСУ. За скоєний злочин суд визнав громадянина винним у державній зраді.

Про це йдеться у вироку Салтівського районного суду міста Харкова.

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У Харкові чоловік інформував агента РФ про переміщення ЗСУ

У вироку суду зазначається, що чоловік проживав у Харкові й працював майстром лісу на державному підприємстві "Харківська лісова науково-дослідна станція".

Відомо, що у 2024 році він переписувався у Telegram зі знайомим жителем села Липці Харківської області. Однак останній після окупації Липців виїхав до Росії, де пришвидшено отримав російський паспорт і почав співпрацювати із Головним розвідуправлінням Генерального штабу Збройних сил РФ.

Відтак, обвинувачений у липні-серпні 2024 року збирав відомості про дислокацію та переміщення особового складу, військової техніки Збройних сил України, а також про розміщення оборонних підприємств.

Деталі справи щодо інформування агента РФ

Під час судового засідання чоловік не заперечував своєї вини. Натомість він підтвердив, що усвідомлював, що його співрозмовник вже є громадянином РФ і співпрацює з російськими військовими.

За словами чоловіка, коли він про це дізнався, поцікавився у товариша, чи змінилися його погляди на життя, та, власне, після цього розпочалося їх подальше спілкування та співробітництво. Обвинувачений пояснив, що виконував не накази, а, скоріше, прохання поїхати в конкретне місце та подивитися, що там конкретно знаходиться.

Так, 18 липня 2024 року, він зʼясував, що в одному місці є багато людей, і повідомив про це, зауваживши, що удар РФ по тому місцю дотепер не здійснений. Він розповів, що коли чув рух військової техніки по місту та розумів, куди вона рухається, то відразу телефонував та повідомляв про це агенту РФ. Водночас листування на своєму телефоні видаляв, оскільки розумів, що може бути заарештований.

Підсудний заявив, що, перебуваючи у слідчому ізоляторі, мав можливість послухати, що насправді відбувається на фронті, і зрозумів для себе, що помилявся, і усе переосмислив. Тепер він нібито щиро розкаюється і вирішив, що до аналогічної діяльності більше не повернеться.

Обвинувачений просив суд призначити мінімальне покарання з огляду на стан його здоровʼя та наявність батьків похилого віку.

З огляду на всі вищезазначені факти, суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

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