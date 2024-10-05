В Харькове косметолог случайно убила пациентку

Подозреваемая в следственном кабинете. Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове следователи сообщили о подозрении косметологу, по неосторожности убившему свою пациентку. Женщина ошибочно ввела умершую несовместимую с жизнью дозу анестетика.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 5 октября.

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Не рассчитала дозу анестетика

Подозреваемая, не имея законченного медицинского образования и соответствующей квалификации на проведение анестезии, ввела клиентке большое количество местной анестезии в короткий промежуток времени.

Косметолог превысил рекомендуемую концентрацию препарата по меньшей мере в 15 раз. Женщина умерла в результате острого отравления и передозировки анестетиком.

Клиентка 16 марта пришла в косметологический салон для проведения лазерного липолиза. При такой процедуре применяется местная анестезия.

Косметолог не определила массу тела и не произвела расчет дозы анестетика. Без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб она начала проводить лазерный липолиз, который относится к процедурам с хирургическим вмешательством.

Подозреваемая женщина сделала в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе по меньшей мере в 15 раз.

Игнорировала жалобы пациентки

На жалобы пациентки о плохом чувстве косметолог не обратила внимания и продолжила введение препарата, а затем вышла из кабинета. Она оставила потерпевшую без присмотра на 15 минут.

За это время самочувствие женщины ухудшилось. Она кричала, задыхалась, у нее появились галлюцинации, судороги. Даже после того, как пациентка упала в обморок, ей вводили только противоаллергические препараты.

Бригаду скорой неотложной помощи потерпевшей вызвали поздно и по дороге в больницу женщина скончалась.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком.

На основании собранных доказательств 33-летней косметологи сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности. За это она может сесть за решетку на 5 лет.

Подозреваемая в следственном кабинете. Фото: полиция Харьковской области

Полицейский следователь в кабинете. Фото: полиция Харьковской области

Сообщение полиции Харьковской области. Фото: скриншот

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