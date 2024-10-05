В Харькове косметолог случайно убила пациентку

В Харькове косметолога подозревают в убийстве пациентки — что произошло
В Харькове следователи сообщили о подозрении косметологу, по неосторожности убившему свою пациентку. Женщина ошибочно ввела умершую несовместимую с жизнью дозу анестетика.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 5 октября.
Не рассчитала дозу анестетика
Подозреваемая, не имея законченного медицинского образования и соответствующей квалификации на проведение анестезии, ввела клиентке большое количество местной анестезии в короткий промежуток времени.
Косметолог превысил рекомендуемую концентрацию препарата по меньшей мере в 15 раз. Женщина умерла в результате острого отравления и передозировки анестетиком.
Клиентка 16 марта пришла в косметологический салон для проведения лазерного липолиза. При такой процедуре применяется местная анестезия.
Косметолог не определила массу тела и не произвела расчет дозы анестетика. Без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб она начала проводить лазерный липолиз, который относится к процедурам с хирургическим вмешательством.
Подозреваемая женщина сделала в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе по меньшей мере в 15 раз.
Игнорировала жалобы пациентки
На жалобы пациентки о плохом чувстве косметолог не обратила внимания и продолжила введение препарата, а затем вышла из кабинета. Она оставила потерпевшую без присмотра на 15 минут.
За это время самочувствие женщины ухудшилось. Она кричала, задыхалась, у нее появились галлюцинации, судороги. Даже после того, как пациентка упала в обморок, ей вводили только противоаллергические препараты.
Бригаду скорой неотложной помощи потерпевшей вызвали поздно и по дороге в больницу женщина скончалась.
Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком.
На основании собранных доказательств 33-летней косметологи сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности. За это она может сесть за решетку на 5 лет.
Напомним, в Броварах в отеле тремя выстрелами убили мужчину. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в этом преступлении. А в Одесской области мать зарезала собственного сына во время семейного ужина.
Читайте Новини.LIVE!