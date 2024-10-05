У Харкові косметолог випадково вбила пацієнтку

Підозрювана в слідчому кабінеті. Фото: Поліція Харківської області

У Харкові слідчі повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Жінка помилково ввела померлій несумісну з життям дозу анестетика.

Про це повідомили у поліції Харківської області у суботу, 5 жовтня.

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Не розрахувала дозу анестетика

Підозрювана, не маючи закінченої медичної освіти та відповідної кваліфікації на проведення анестезії, ввела клієнтці надвелику кількість місцевої анестезії в короткий проміжок часу.

Косметолог перевищила рекомендовану концентрацію препарату щонайменше в 15 разів. Жінка померла внаслідок гострого отруєння та передозування анестетиком.

Клієнтка 16 березня прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Під час такої процедури застосовується місцева анестезія.

Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб вона почала проводити лазерний ліполіз, який належить до процедур з хірургічним втручанням.

Підозрювана зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.

Ігнорувала скарги пацієнтки

На скарги пацієнтки про погане почуття косметологиня не звернула уваги та продовжила введення препарату, а потім вийшла з кабінету. Вона залишила потерпілу без жодного нагляду на 15 хвилин.

Протягом цього часу самопочуття жінки погіршилося. Вона кричала, задихалася, в неї з’явились галюцинації, судоми. Навіть після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй вводили лише протиалергійні препарати.

Бригаду швидкої невідкладної допомоги потерпілій викликали запізно і по дорозі в лікарню жінка померла.

Комісійна судово-медична експертиза встановила, що причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

На підставі зібраних доказів 33-річній косметологині повідомили про підозру у вбивстві через необережність. За це вона може сісти за грати на 5 років.

Підозрювана в слідчому кабінеті. Фото: поліція Харківської області

Поліцейська слідча в кабінеті. Фото: поліція Харківської області

Повідомлення поліції Харківської області. Фото: скриншот

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