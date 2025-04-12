В Харькове курсантка должна вернуть деньги за обучение - детали

Курсанты. Иллюстративное фото: Минобороны

В Харькове высшее военное учебное заведение подало судебный иск против курсантки. Она досрочно прекратила обучение, поэтому должна оплатить расходы на ее содержание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, курсантка поступила в университет в августе 2023 года, но в феврале 2024 года подала рапорт на отчисление, потому что не желала продолжать обучение.

Согласно контракту, в случае досрочного прекращения обучения без уважительной причины она обязана компенсировать государству расходы за период обучения. Сюда входит денежное обеспечение, питание, медицинское обслуживание и коммунальные услуги.

По расчетам университета, общая сумма составляет 264 016 гривен, из которых большую часть составляли именно денежные выплаты в размере 232 900 гривен.

Решение суда

Суд установил, что девушка ознакомлена с расчетом суммы и не возражала против нее. Поэтому иск учебного заведения был удовлетворен, курсантка должна уплатить всю сумму.

Учитывая это, суд удовлетворил иск учебного заведения в полном объеме.

Напомним, в Винницкой области судили водителя грузовика, который не явился в ТЦК, потому что повез зерно на элеватор.

А в Харькове мужчина отказался от "боевой" повестки, за что его приговорили к трем годам заключения.