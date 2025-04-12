У Харкові курсантка має повернути кошти за навчання - деталі

Курсанти. Ілюстративне фото: Міноборони

У Харкові вищий військовий навчальний заклад подав судовий позов проти курсантки. Вона достроково припинила навчання, тому має сплатити витрати на її утримання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, курсантка вступила до університету у серпні 2023 року, але у лютому 2024 року подала рапорт на відрахування, бо не бажала продовжувати навчання.

Згідно з контрактом, у випадку дострокового припинення навчання без поважної причини вона зобов’язана компенсувати державі витрати за період навчання. Сюди входить грошове забезпечення, харчування, медичне обслуговування та комунальні послуги.

За розрахунками університету, загальна сума становить 264 016 гривень, з яких більшу частину становили саме грошові виплати в розмірі 232 900 гривень.

Рішення суду

Суд встановив, що дівчина ознайомлена з розрахунком суми та не заперечувала проти неї. Тому позов навчального закладу було задовільнено, курсантка має сплатити всю суму.

Враховуючи це, суд задовольнив позов навчального закладу в повному обсязі.

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