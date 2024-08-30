Притворялся лесником и шпионил в пользу России — в Харькове задержали предателя

Задержан российский шпион. Фото: СБУ

В Харькове мужчина работал на главное разведывательное управление России (ГРУ), притворяясь лесником. Он собирал информацию о деятельности сил обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 30 августа.

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По информации спецслужб, мужчина, прикрываясь должностью лесника, шпионил за украинскими военными.

"Для сбора разведданных фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локации подразделений ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный во время разведывательных вылазок следил за блокпостами и укрепрайонами украинских защитников. Он пытался установить там ориентировочное количество личного состава и виды вооружений.

"Полученные сведения злоумышленник наносил на гугл-карты для подготовки "отчета" для российской спецслужбы", — рассказывают в СБУ.

Там добавили, что предатель общался с оккупантами через своего знакомого, который в начале полномасштабной войны уехал в Россию и начал сотрудничать с российской разведкой.

"Деятельность "связного" координировал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России. Для коммуникации с агентом использовали анонимный чат в популярном мессенджере", — объясняют правоохранители.

Сообщается, что мужчину задержали в его собственном доме. В ходе обыска были найдены доказательства сотрудничества с россиянами.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.