Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове лесник работал на российскую разведку — как его разоблачили arrow

В Харькове лесник работал на российскую разведку — как его разоблачили

30 августа 2024 12:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Притворялся лесником и шпионил в пользу России — в Харькове задержали предателя
Задержан российский шпион. Фото: СБУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Харькове мужчина работал на главное разведывательное управление России (ГРУ), притворяясь лесником. Он собирал информацию о деятельности сил обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 30 августа.

Читайте также:

В Харькове разоблачили агента ГРУ

По информации спецслужб, мужчина, прикрываясь должностью лесника, шпионил за украинскими военными.

"Для сбора разведданных фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локации подразделений ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный во время разведывательных вылазок следил за блокпостами и укрепрайонами украинских защитников. Он пытался установить там ориентировочное количество личного состава и виды вооружений.

"Полученные сведения злоумышленник наносил на гугл-карты для подготовки "отчета" для российской спецслужбы", — рассказывают в СБУ.

Там добавили, что предатель общался с оккупантами через своего знакомого, который в начале полномасштабной войны уехал в Россию и начал сотрудничать с российской разведкой.

"Деятельность "связного" координировал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России. Для коммуникации с агентом использовали анонимный чат в популярном мессенджере", — объясняют правоохранители.

Сообщается, что мужчину задержали в его собственном доме. В ходе обыска были найдены доказательства сотрудничества с россиянами.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

null
Сообщение СБУ в Facebook

Также важные новости дня по теме:

СБУ ГБР ВСУ Харьков шпионаж Харьковская область госизмена военные ГУР задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:42 Харлан описала Усика тремя словами — что сказала олимпийская чемпионка

13:36 Силы обороны показали захват в плен оккупантов на Торецком направлении

13:35 Массированная атака по Украине — в ДТЭК объяснили, что будет со светом

13:31 В Одессе предотвратили растрату более 109 млн грн на реконструкцию школы в центре

13:30 Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Сумах — прокуратура назвала количество жертв

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

13:30 НБУ предупреждает о росте цен — прогноз до конца года

13:25 В Харькове идентифицировали боевика ДНР, угнавшего служебный автомобиль во время оккупации региона

13:20 Нестандартный ход: сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ дарит настоящее золото

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

13:08 Август закончится жарой — синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где скоро пойдут дожди

13:42 Харлан описала Усика тремя словами — что сказала олимпийская чемпионка

13:36 Силы обороны показали захват в плен оккупантов на Торецком направлении

13:35 Массированная атака по Украине — в ДТЭК объяснили, что будет со светом

13:31 В Одессе предотвратили растрату более 109 млн грн на реконструкцию школы в центре

13:30 Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Сумах — прокуратура назвала количество жертв

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

13:30 НБУ предупреждает о росте цен — прогноз до конца года

13:25 В Харькове идентифицировали боевика ДНР, угнавшего служебный автомобиль во время оккупации региона

13:20 Нестандартный ход: сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ дарит настоящее золото

13:08 Август закончится жарой — синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где скоро пойдут дожди

13:04 Помощь в 30,2 тыс. грн — украинцы могут получить государственные ваучеры

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал