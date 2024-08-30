Прикидався лісником і шпигував на користь Росії — у Харкові затримали зрадника

Затриманий російський шпигун. Фото: СБУ

У Харкові чоловік працював на головне управління розвідки Росії (ГРУ), прикидаючись лісником. Він збирав інформацію про діяльність Сил оборони України.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 30 серпня.

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За інформацією спецслужб, чоловік, прикриваючись посадою лісника, шпигував за українськими військовими.

"Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий під час розвідувальних вилазок стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників. Він також намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь.

"Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки "звіту" російській спецслужбі", — розповідають у СБУ.

Там додали, що зрадник комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та почав співпрацювати з російською розвідкою.

"Діяльність "зв’язкового" координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії. Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері", — пояснюють правоохоронці.

Повідомляється, що чоловіка затримали у його власному помешканні. Під час обшуку було знайдено докази співпраці з росіянами.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про держзраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.