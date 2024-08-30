Прикидався лісником і шпигував на користь Росії — у Харкові затримали зрадника

У Харкові лісник працював на російську розвідку — як його викрили
У Харкові чоловік працював на головне управління розвідки Росії (ГРУ), прикидаючись лісником. Він збирав інформацію про діяльність Сил оборони України.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 30 серпня.
У Харкові викрили агента ГРУ
За інформацією спецслужб, чоловік, прикриваючись посадою лісника, шпигував за українськими військовими.
"Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що затриманий під час розвідувальних вилазок стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників. Він також намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь.
"Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки "звіту" російській спецслужбі", — розповідають у СБУ.
Там додали, що зрадник комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та почав співпрацювати з російською розвідкою.
"Діяльність "зв’язкового" координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії. Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері", — пояснюють правоохоронці.
Повідомляється, що чоловіка затримали у його власному помешканні. Під час обшуку було знайдено докази співпраці з росіянами.
Затриманому повідомили про підозру за статтею про держзраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте Новини.LIVE!