Взрывы в Харькове 26 марта - что известно

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

В среду, 26 марта, вечером российские войска атаковали Харьков. В городе прозвучало несколько мощных взрывов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Посты Терехова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Харькова

По словам Терехова, в городе повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала.

Кроме того, обстрел прокомментировал и глава ОВА Олег Синегубов.

Посты Синегубова. Фото: скриншот

"Харьков под атакой вражеских дронов", — написал он.

По словам Синегубова, в городе прогремело не менее 15 взрывов. Все профильные службы работают на местах. Информация обновляется.

Он добавил, что сейчас зафиксировано возгорание складских помещений в Киевском районе города.

Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.

А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.