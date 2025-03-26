Взрывы в Харькове 26 марта - что известно

В Харькове раздаются масштабные взрывы — город под атакой дронов
В среду, 26 марта, вечером российские войска атаковали Харьков. В городе прозвучало несколько мощных взрывов.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Что известно об обстреле Харькова
По словам Терехова, в городе повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры.
Информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала.
Кроме того, обстрел прокомментировал и глава ОВА Олег Синегубов.
"Харьков под атакой вражеских дронов", — написал он.
По словам Синегубова, в городе прогремело не менее 15 взрывов. Все профильные службы работают на местах. Информация обновляется.
Он добавил, что сейчас зафиксировано возгорание складских помещений в Киевском районе города.
Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.
А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.
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