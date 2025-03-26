Вибухи в Харкові 26 березня - що відомо

У Харкові лунають масштабні вибухи — місто під атакою дронів
У середу, 26 березня, ввечері російські війська атакували Харків. У місті пролунало декілька потужних вибухів.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Що відомо про обстріл Харкова
За словами Терехова, у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.
Інформація щодо поранених та загиблих на цю хвилину не надходила.
Крім того, обстріл прокоментував і голова ОВА Олег Синєгубов.
"Харків під атакою ворожих дронів", — написав він.
За словами Синєгубова, у місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Усі профільні служби працюють на місцях. Інформація оновлюється.
Він додав, що наразі зафіксовано загоряння складських приміщень у Київському районі міста.
Нагадаємо, у ніч проти 26 березня силам ППО вдалося знищити 56 ударних безпілотників ворога.
А з початку повномасштабного вторгнення в Україні збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed.
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