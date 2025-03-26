Вибухи в Харкові 26 березня - що відомо

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

У середу, 26 березня, ввечері російські війська атакували Харків. У місті пролунало декілька потужних вибухів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

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Пости Терехова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Харкова

За словами Терехова, у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.

Інформація щодо поранених та загиблих на цю хвилину не надходила.

Крім того, обстріл прокоментував і голова ОВА Олег Синєгубов.

Пости Синєгубова. Фото: скриншот

"Харків під атакою ворожих дронів", — написав він.

За словами Синєгубова, у місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Усі профільні служби працюють на місцях. Інформація оновлюється.

Він додав, що наразі зафіксовано загоряння складських приміщень у Київському районі міста.

Нагадаємо, у ніч проти 26 березня силам ППО вдалося знищити 56 ударних безпілотників ворога.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україні збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed.