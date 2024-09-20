Взрывы в Харькове днем 20 сентября - какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове раздались днем, 20 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Взрывы в Харькове

Взрывы в городе раздались около 16:47.

Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики 20 сентября совершили атаку на Херсон. В результате этого погиб человек.

Также оккупанты в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.