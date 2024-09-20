Взрывы в Харькове днем 20 сентября - какая угроза

В Харькове раздаются мощные взрывы
20 сентября 2024 16:52
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Харькове раздались днем, 20 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Взрывы в Харькове
Взрывы в городе раздались около 16:47.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские захватчики 20 сентября совершили атаку на Херсон. В результате этого погиб человек.
Также оккупанты в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.
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