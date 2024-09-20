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У Харкові лунають потужні вибухи

20 вересня 2024 16:52
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Харкові вдень 20 вересня — яка загроза
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Харкові пролунали вдень, 20 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вибухи у місті пролунали близько 16:47.

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Допис про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдають ударів.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківську область.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники 20 вересня здійснили атаку на Херсон. Внаслідок цього загинула людина.

Також окупанти у ніч проти 20 вересня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.

війна Харків вибух обстріли повітряна тривога

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