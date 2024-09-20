Вибухи у Харкові вдень 20 вересня — яка загроза

У Харкові лунають потужні вибухи
20 вересня 2024 16:52
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи у Харкові пролунали вдень, 20 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Вибухи у Харкові
Вибухи у місті пролунали близько 16:47.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдають ударів.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківську область.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники 20 вересня здійснили атаку на Херсон. Внаслідок цього загинула людина.
Також окупанти у ніч проти 20 вересня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.
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