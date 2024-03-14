В Харькове раздаются мощные взрывы — оккупанты обстреливают город
Взрывы в Харькове раздались днем 14 марта. Российские оккупанты обстреливают город ракетами.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 14 марта.
Взрывы в Харькове
По словам Терехова, город находится под ракетным ударом.
"В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны!" — добавил мэр Харькова.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Терехов уточнил, что "прилеты" зафиксированы в близком пригороде, однако угроза для города сохраняется.
Напомним, 14 марта российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Известно о пяти раненых жителях города.
Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.
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