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В Харькове раздаются мощные взрывы — оккупанты обстреливают город

14 марта 2024 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове раздаются мощные взрывы — оккупанты обстреливают город
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались днем 14 марта. Российские оккупанты обстреливают город ракетами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 14 марта.

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По словам Терехова, город находится под ракетным ударом.

"В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны!" — добавил мэр Харькова.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Терехов уточнил, что "прилеты" зафиксированы в близком пригороде, однако угроза для города сохраняется.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 14 марта российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Известно о пяти раненых жителях города.

Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.

война
Харьков
взрыв
Украина
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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