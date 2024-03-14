У Харкові лунають потужні вибухи — окупанти обстрілюють місто
Вибухи у Харкові пролунали вдень 14 березня. Російські окупанти обстрілюють місто ракетами.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у четвер, 14 березня.
Вибухи в Харкові
За словами Терехова, місто під ракетним ударом.
"У місті лунають вибухи. Будьте обережні!" — додав мер Харкова.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Терехов уточнив, що "прильоти" зафіксовано у близькому передмісті, однак загроза для міста зберігається.
Нагадаємо, 14 березня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Відомо про п'ять поранених мешканців міста.
Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.
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