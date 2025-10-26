Взрывы в Харькове днем 26 октября — что известно об атаке на город

В Харькове раздаются мощные взрывы — что известно
В воскресенье, 26 октября, в Харькове прогремели сильные взрывы. В городе работает противовоздушная оборона. Привлечены средства для сбивания БпЛА.
О взрывах в Харькове сообщает Суспільне.
Что известно о взрывах в Харькове 26 октября
Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, была зафиксирована активность вражеских БпЛА на северо-западе от Харькова.
"Привлечены средства для сбивания (Беспилотника. — Ред.)", — говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию об атаке на город. Он отметил, что Харьков атаковал вражеский дрон.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:39, 26 октября выглядит так:
Напомним, ранее мы писали о том, что враг нанес удары по Харькову ночью 25 октября. В ПС сообщали об атаке БпЛА.
Также мы рассказывали о том, что в ночь на 25 октября россияне атаковали столицу. В Киеве раздавались мощные взрывы.
