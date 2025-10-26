Взрывы в Харькове днем 26 октября — что известно об атаке на город

Взрыв в городе. Фото: Reuters

В воскресенье, 26 октября, в Харькове прогремели сильные взрывы. В городе работает противовоздушная оборона. Привлечены средства для сбивания БпЛА.

О взрывах в Харькове сообщает Суспільне.

Что известно о взрывах в Харькове 26 октября

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, была зафиксирована активность вражеских БпЛА на северо-западе от Харькова.

"Привлечены средства для сбивания (Беспилотника. — Ред.)", — говорится в сообщении.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию об атаке на город. Он отметил, что Харьков атаковал вражеский дрон.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:39, 26 октября выглядит так:

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:39, 26 октября. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что враг нанес удары по Харькову ночью 25 октября. В ПС сообщали об атаке БпЛА.

Также мы рассказывали о том, что в ночь на 25 октября россияне атаковали столицу. В Киеве раздавались мощные взрывы.