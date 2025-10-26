Вибухи в Харкові вдень 26 жовтня — що відомо про атаку на місто

У Харкові лунають потужні вибухи — що відомо
В неділю, 26 жовтня, в Харкові пролунали сильні вибухи. В місті працює протиповітряна оборона. Залучено засоби для збиття БпЛА.
Про вибухи у Харкові повідомляє Суспільне.
Що відомо про вибухи в Харкові 26 жовтня
Як зазначали в Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано активність ворожих БпЛА на північному заході від Харкова.
"Залучено засоби для збиття (Безпілотника. — Ред.)", — йдеться у повідомленні.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про атаку на місто. Він зазначив, що Харків атакував ворожий дрон.
Карта повітряних тривог станом на 12:39, 26 жовтня має такий вигляд:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог завдав ударів по Харкову вночі 25 жовтня. В ПС повідомляли про атаку БпЛА.
Також ми розповідали про те, що в ніч проти 25 жовтня росіяни атакували столицю. В Києві лунали потужні вибухи.
Читайте Новини.LIVE!