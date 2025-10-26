Відео
У Харкові лунають потужні вибухи — що відомо

Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:39
Оновлено: 13:17
Вибухи в Харкові вдень 26 жовтня — що відомо про атаку на місто
Вибух у місті. Фото: Reuters

В неділю, 26 жовтня, в Харкові пролунали сильні вибухи. В місті працює протиповітряна оборона. Залучено засоби для збиття БпЛА.

Про вибухи у Харкові повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Харкові 26 жовтня

Як зазначали в Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано активність ворожих БпЛА на північному заході від Харкова.

"Залучено засоби для збиття (Безпілотника. — Ред.)", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Харкові 26 жовтня
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про атаку на місто. Він зазначив, що Харків атакував ворожий дрон.

Вибухи в Харкові 26 жовтня
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 12:39, 26 жовтня має такий вигляд:

Вибухи в Харкові 26 жовтня
Карта повітряних тривог станом на 12:39, 26 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог завдав ударів по Харкову вночі 25 жовтня. В ПС повідомляли про атаку БпЛА.

Також ми розповідали про те, що в ніч проти 25 жовтня росіяни атакували столицю. В Києві лунали потужні вибухи.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
