В Харькове раздаются взрывы
В Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Объявлена воздушная тревога и зафиксированы пуски ракет.
Об этом сообщает Суспільне.Харків.
Взрывы в Харькове
Утром в Харькове громко. В городе слышны взрывы. В настоящее время сообщается о минимум восьми взрывах.
В городе объявлена воздушная тревога и ракетная опасность. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Мэр сообщил об обстреле
Подробности обстрела сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется", — сообщил мэр.
Также Терехов сообщил, что есть проблемы с подачей электроэнергии, что спровоцировало трудности движения транспорта.
"Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу", — предупредил мэр.
Напомним, что сегодня утром в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу . Россия выпустила ракеты, которую держат курс в разных регионах.
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