В Харькове раздаются взрывы

Взрыв в городе ночью. Фото иллюстративное: Telegram Днепр Сейчас

В Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Объявлена воздушная тревога и зафиксированы пуски ракет.

Об этом сообщает Суспільне.Харків.

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В Харькове взрыв. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

Утром в Харькове громко. В городе слышны взрывы. В настоящее время сообщается о минимум восьми взрывах.

В Харькове раздается взрыв. Фото: скриншот

Восьмой взрыв в Харькове. Фото: скриншот

В городе объявлена воздушная тревога и ракетная опасность. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Мэр сообщил об обстреле

Подробности обстрела сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется", — сообщил мэр.

Также Терехов сообщил, что есть проблемы с подачей электроэнергии, что спровоцировало трудности движения транспорта.

"Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу", — предупредил мэр.

Сообщение Игоря Терехова об обстрелах. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу . Россия выпустила ракеты, которую держат курс в разных регионах.