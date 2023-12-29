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В Харькове раздаются взрывы

29 декабря 2023 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове раздаются взрывы
Взрыв в городе ночью. Фото иллюстративное: Telegram Днепр Сейчас
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Объявлена воздушная тревога и зафиксированы пуски ракет.

Об этом сообщает Суспільне.Харків.

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В Харькове взрыв. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

Утром в Харькове громко. В городе слышны взрывы. В настоящее время сообщается о минимум восьми взрывах.

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В Харькове раздается взрыв. Фото: скриншот
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Восьмой взрыв в Харькове. Фото: скриншот

В городе объявлена воздушная тревога и ракетная опасность. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Мэр сообщил об обстреле

Подробности обстрела сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется", — сообщил мэр.

Также Терехов сообщил, что есть проблемы с подачей электроэнергии, что спровоцировало трудности движения транспорта.

"Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу", — предупредил мэр.

терехов
Сообщение Игоря Терехова об обстрелах. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу . Россия выпустила ракеты, которую держат курс в разных регионах.

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