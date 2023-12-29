У Харкові лунають вибухи
У Харкові було чутно щонайменше три вибухи. Оголошено повітряну тривогу та зафіксовано пуски ракет.
Про це повідомляє Суспільне.Харків.
Вибухи у Харкові
Зранку у Харкові гучно. В місті чутно вибухи. Наразі повідомляється про щонайменше вісім вибухів.
В місті оголошено повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Мешканців закликають лишатися в укриттях.
Мер повідомив про обстріл
Подробиці обстрілу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється", — повідомив мер.
Також Терехов повідомив, що є проблеми з подачею електроенергії, що спровокувало труднощі з рухом транспорту.
"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу", — попередив мер.
Нагадуємо, що сьогодні зранку у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Росія випустила ракети, яку тримають курс у різні регіони.
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