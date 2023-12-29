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У Харкові лунають вибухи

29 грудня 2023 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові лунають вибухи
Вибух в місті вночі. Фото ілюстративне: Telegram Днепр Сейчас
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові було чутно щонайменше три вибухи. Оголошено повітряну тривогу та зафіксовано пуски ракет.

Про це повідомляє Суспільне.Харків.

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Вибухи у Харкові

Зранку у Харкові гучно. В місті чутно вибухи. Наразі повідомляється про щонайменше вісім вибухів.

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В Харкові лунає вибух. Фото: скриншот
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Восьмий вибух у Харкові. Фото: скриншот

В місті оголошено повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Мешканців закликають лишатися в укриттях.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Мер повідомив про обстріл

Подробиці обстрілу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов

"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється", — повідомив мер.

Також Терехов повідомив, що є проблеми з подачею електроенергії, що спровокувало труднощі з рухом транспорту.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу", — попередив мер.

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Повідомлення Ігора Терехова про обстріли. Фото: скриншот

Нагадуємо, що сьогодні зранку у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Росія випустила ракети, яку тримають курс у різні регіони.

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