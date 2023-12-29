У Харкові лунають вибухи

Вибух в місті вночі. Фото ілюстративне: Telegram Днепр Сейчас

У Харкові було чутно щонайменше три вибухи. Оголошено повітряну тривогу та зафіксовано пуски ракет.

Про це повідомляє Суспільне.Харків.

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Вибухи у Харкові

Зранку у Харкові гучно. В місті чутно вибухи. Наразі повідомляється про щонайменше вісім вибухів.

В Харкові лунає вибух. Фото: скриншот

Восьмий вибух у Харкові. Фото: скриншот

В місті оголошено повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Мешканців закликають лишатися в укриттях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Мер повідомив про обстріл

Подробиці обстрілу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється", — повідомив мер.

Також Терехов повідомив, що є проблеми з подачею електроенергії, що спровокувало труднощі з рухом транспорту.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу", — попередив мер.

Повідомлення Ігора Терехова про обстріли. Фото: скриншот

Нагадуємо, що сьогодні зранку у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Росія випустила ракети, яку тримають курс у різні регіони.