Вечерние взрывы в Харькове 29 июня 2025 года — что известно об обстреле

В Харькове раздаются взрывы — город под атакой БпЛА
Взрывы раздаются в Харькове сейчас, поздно вечером в воскресенье, 29 июня. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке БпЛА и работе ПВО.
Что известно о взрывах в Харькове вечером 29 июня
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:44. В 22:38 Воздушные силы ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА с северо-запада. По состоянию на 22:44 БпЛА с севера направлялся в направлении Харькова.
В 22:54 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом есть вражеские БпЛА, и призвал граждан не снимать и не распространять в сети работу ПВО.
Напомним, в ночь на 29 июня россияне атаковали Дрогобыч Львовской области. В результате обстрела в части города пропал свет. Кроме того, возникло загрязнение воздуха.
Также мы сообщали, что во время массированной атаки по Украине ночью 29 июня РФ обстреляла железнодорожную инфраструктуру Полтавы. Потерпел повреждения вокзал.
Читайте Новини.LIVE!