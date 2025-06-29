Вечерние взрывы в Харькове 29 июня 2025 года — что известно об обстреле

Дым после взрывов. Фото иллюстративное: nspm.rs

Взрывы раздаются в Харькове сейчас, поздно вечером в воскресенье, 29 июня. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке БпЛА и работе ПВО.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

Что известно о взрывах в Харькове вечером 29 июня

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:44. В 22:38 Воздушные силы ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА с северо-запада. По состоянию на 22:44 БпЛА с севера направлялся в направлении Харькова.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВС Украины

В 22:54 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом есть вражеские БпЛА, и призвал граждан не снимать и не распространять в сети работу ПВО.

Напомним, в ночь на 29 июня россияне атаковали Дрогобыч Львовской области. В результате обстрела в части города пропал свет. Кроме того, возникло загрязнение воздуха.

Также мы сообщали, что во время массированной атаки по Украине ночью 29 июня РФ обстреляла железнодорожную инфраструктуру Полтавы. Потерпел повреждения вокзал.