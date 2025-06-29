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Главная Харьков В Харькове раздаются взрывы — город под атакой БпЛА

В Харькове раздаются взрывы — город под атакой БпЛА

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 22:58
Вечерние взрывы в Харькове 29 июня 2025 года — что известно об обстреле
Дым после взрывов. Фото иллюстративное: nspm.rs

Взрывы раздаются в Харькове сейчас, поздно вечером в воскресенье, 29 июня. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке БпЛА и работе ПВО.

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Атака БпЛА на Харьков вечером 29 июня 2025 года
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Что известно о взрывах в Харькове вечером 29 июня

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:44. В 22:38 Воздушные силы ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА с северо-запада. По состоянию на 22:44 БпЛА с севера направлялся в направлении Харькова.

Атака БпЛА на Харків увечері 29 червня 2025 року
Скриншот сообщения Воздушных сил ВС Украины

В 22:54 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом есть вражеские БпЛА, и призвал граждан не снимать и не распространять в сети работу ПВО.

Напомним, в ночь на 29 июня россияне атаковали Дрогобыч Львовской области. В результате обстрела в части города пропал свет. Кроме того, возникло загрязнение воздуха.

Также мы сообщали, что во время массированной атаки по Украине ночью 29 июня РФ обстреляла железнодорожную инфраструктуру Полтавы. Потерпел повреждения вокзал.

Харьков взрыв обстрелы ПВО Олег Синегубов
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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