Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові лунають вибухи — місто під атакою БпЛА

У Харкові лунають вибухи — місто під атакою БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 22:58
Вечірні вибухи в Харкові 29 червня 2025 року — що відомо про обстріл
Дим після вибухів. Фото ілюстративне: nspm.rs

Вибухи лунають у Харкові зараз, пізно ввечері в неділю, 29 червня. У Харківській області триває повітряна тривога.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку БпЛА та роботу ППО.

Реклама
Читайте також:
Атака БпЛА на Харків увечері 29 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Що відомо про вибухи в Харкові ввечері 29 червня 

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 22:44. О 22:38 Повітряні сили ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА з північного заходу. Станом на 22:44 БпЛА з півночі прямував у напрямку Харкова.

Атака БпЛА на Харків увечері 29 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗС України 

О 22:54 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в небі над Харкові є ворожі БпЛА, та закликав громадян не знімати й не поширювати в мережі роботу ППО. 

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня росіяни атакували Дрогобич Львівської області.  Унаслідок обстрілу в частині міста зникло світло. Крім того, виникло забруднення повітря.

Також ми повідомляли, що під час масованої атаки по Україні вночі 29 червня РФ обстріляла залізничну інфраструктуру Полтави. Зазнав пошкоджень вокзал.

Харків вибух обстріли ППО Олег Синєгубов
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації