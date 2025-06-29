Вечірні вибухи в Харкові 29 червня 2025 року — що відомо про обстріл

У Харкові лунають вибухи — місто під атакою БпЛА
Вибухи лунають у Харкові зараз, пізно ввечері в неділю, 29 червня. У Харківській області триває повітряна тривога.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку БпЛА та роботу ППО.
Що відомо про вибухи в Харкові ввечері 29 червня
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 22:44. О 22:38 Повітряні сили ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА з північного заходу. Станом на 22:44 БпЛА з півночі прямував у напрямку Харкова.
О 22:54 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в небі над Харкові є ворожі БпЛА, та закликав громадян не знімати й не поширювати в мережі роботу ППО.
Нагадаємо, у ніч проти 29 червня росіяни атакували Дрогобич Львівської області. Унаслідок обстрілу в частині міста зникло світло. Крім того, виникло забруднення повітря.
Також ми повідомляли, що під час масованої атаки по Україні вночі 29 червня РФ обстріляла залізничну інфраструктуру Полтави. Зазнав пошкоджень вокзал.
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