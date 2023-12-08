Вибухи в Харкові зараз 8 грудня — окупанти завдають ударів

В Харькове раздаются взрывы — оккупанты наносят удары
Взрывы в Харькове сейчас, 8 декабря, прогремели около 3:00. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
В Харькове гремят взрывы из-за атаки врага.
"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях!" – отметил Синегубов.
По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", город обстреливают ракетами.
Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об атаке, вероятно, ракетами С-300.
Обновлено 03:14. Синегубов отметил, что враг нанес как минимум пять ударов по Харькову.
В настоящее время в ряде "красных" областей объявлена угроза применения баллистики.
Обновлено 03:17. "Враг еще раз нанес удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности" , - сообщил генерал Сергей Мельник.
По его словам, ракет в воздушном пространстве пока не наблюдается. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Также Марсель напоминает не снимать и не публиковать места ракетных попаданий.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!