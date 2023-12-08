Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове раздаются взрывы — оккупанты наносят удары arrow

В Харькове раздаются взрывы — оккупанты наносят удары

8 декабря 2023 02:58
обновлено: 03:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 8 грудня — окупанти завдають ударів
Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас, 8 декабря, прогремели около 3:00. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Читайте также:

В Харькове гремят взрывы из-за атаки врага.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях!" – отметил Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", город обстреливают ракетами.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об атаке, вероятно, ракетами С-300.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 03:14. Синегубов отметил, что враг нанес как минимум пять ударов по Харькову.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

В настоящее время в ряде "красных" областей объявлена угроза применения баллистики.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 8 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:17. "Враг еще раз нанес удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности" , - сообщил генерал Сергей Мельник.

По его словам, ракет в воздушном пространстве пока не наблюдается. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также Марсель напоминает не снимать и не публиковать места ракетных попаданий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме