Вибухи в Харкові зараз 8 грудня — окупанти завдають ударів

Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Харькове сейчас, 8 декабря, прогремели около 3:00. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях!" – отметил Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", город обстреливают ракетами.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об атаке, вероятно, ракетами С-300.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 03:14. Синегубов отметил, что враг нанес как минимум пять ударов по Харькову.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

В настоящее время в ряде "красных" областей объявлена угроза применения баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:17. "Враг еще раз нанес удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности" , - сообщил генерал Сергей Мельник.

По его словам, ракет в воздушном пространстве пока не наблюдается. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также Марсель напоминает не снимать и не публиковать места ракетных попаданий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

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