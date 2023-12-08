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У Харкові лунають вибухи — окупанти завдають ударів

8 грудня 2023 02:58
оновлено: 03:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 8 грудня — окупанти завдають ударів
Вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз, 8 грудня, прогриміли близько 03:00. Окупанти обстрілюють місто за допомогою ракет, попередньо, С-300. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вибухи в Харкові зараз 8 грудня

У Харкові гримлять вибухи через атаку ворога. 

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях!" — зазначив Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

За словами бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", місто обстрілюють ракетами.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про атаку ймовірно ракетами С-300.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 03:14. Синєгубов зазначив, що ворог завдав як мінімум п'ять ударів по Харкову.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Наразі в низці "червоних" областей оголошено загрозу застосування балістики.

Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 8 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:17. "Ворог вкотре завдав ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки", — повідомив генерал Сергій Мельник.

За його словами, ракет у повітряному просторі наразі не спостерігається. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Також Марсель нагадує не знімати та не публікувати місця ракетних попадань.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Нагадаємо, що ввечері, 7 грудня, в Україні вчергове оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування ворожих безпілотників, також відомо, які області були в небезпеці.

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