Взрывы в Харькове сейчас 2 марта - подробности российской атаки

В Харькове раздаются взрывы - подробности российской атаки
2 марта 2024 00:08
обновлено: 00:23
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Харькове сейчас 2 марта прогремели около полуночи. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
Об этом сообщают соцсети.
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Взрывы в Харькове 2 марта
СМИ и местные мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Харькове. По данным некоторых из них, работает ПВО.
Кроме того, ранее Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках, направлявшихся в Харьков с севера.
В настоящее время на востоке и северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога, опасность охватила следующие области:
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Запорожская.
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