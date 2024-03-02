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В Харькове раздаются взрывы - подробности российской атаки

2 марта 2024 00:08
обновлено: 00:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове сейчас 2 марта - подробности российской атаки
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 2 марта прогремели около полуночи. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Харькове 2 марта

СМИ и местные мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Харькове. По данным некоторых из них, работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Медиагруппа Накипило. Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Медиагруппа Накипило. Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков. NOW"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков. NOW"

Кроме того, ранее Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках, направлявшихся в Харьков с севера.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время на востоке и северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога, опасность охватила следующие области:

  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине 2 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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