Вибухи в Харкові зараз 2 березня — подробиці російської атаки

Дим здіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові зараз 2 березня прогриміли близько півночі. Наразі в області оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Харкові 2 березня

ЗМІ та місцеві моніторингові канали інформують про вибухи в Харкові. За даними деяких із них, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Медіагрупа Накипіло. Харків"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков. NOW"

Крім того, раніше Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники, що прямували до Харкова з півночі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі на сході та північному сході України оголошено повітряну тривогу, небезпека охопила такі області:

Сумську,

Полтавську,

Харківську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що нещодавно зафіксували вибухи поблизу Запорізької АЕС в Енергодарі. За словами представників МАГАТЕ, після цього було чути вогонь зі стрілецької зброї.

Також ми писали, що вибухи гриміли в тимчасово окупованому Криму 1 березня. У мережі писали, що зафіксовано влучання по базі армії російських загарбників.