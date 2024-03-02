Вибухи в Харкові зараз 2 березня — подробиці російської атаки

У Харкові лунають вибухи — подробиці російської атаки
Вибухи в Харкові зараз 2 березня прогриміли близько півночі. Наразі в області оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Харкові 2 березня
ЗМІ та місцеві моніторингові канали інформують про вибухи в Харкові. За даними деяких із них, працює ППО.
Крім того, раніше Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники, що прямували до Харкова з півночі.
Наразі на сході та північному сході України оголошено повітряну тривогу, небезпека охопила такі області:
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Запорізьку.
Нагадаємо, що нещодавно зафіксували вибухи поблизу Запорізької АЕС в Енергодарі. За словами представників МАГАТЕ, після цього було чути вогонь зі стрілецької зброї.
Також ми писали, що вибухи гриміли в тимчасово окупованому Криму 1 березня. У мережі писали, що зафіксовано влучання по базі армії російських загарбників.
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