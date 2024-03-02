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У Харкові лунають вибухи — подробиці російської атаки

2 березня 2024 00:08
оновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 2 березня — подробиці російської атаки
Дим здіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 2 березня прогриміли близько півночі. Наразі в області оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. 

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Харкові 2 березня

ЗМІ та місцеві моніторингові канали інформують про вибухи в Харкові. За даними деяких із них, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Медіагрупа Накипіло. Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Медіагрупа Накипіло. Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков. NOW"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков. NOW"

Крім того, раніше Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники, що прямували до Харкова з півночі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі на сході та північному сході України оголошено повітряну тривогу, небезпека охопила такі області:

  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні 2 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що нещодавно зафіксували вибухи поблизу Запорізької АЕС в Енергодарі. За словами представників МАГАТЕ, після цього було чути вогонь зі стрілецької зброї.

Також ми писали, що вибухи гриміли в тимчасово окупованому Криму 1 березня. У мережі писали, що зафіксовано влучання по базі армії російських загарбників.

Харків
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