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В Харькове раздаются взрывы — что известно

23 марта 2024 00:11
обновлено: 00:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Харькове сейчас 22 и 23 марта – что известно
В Харькове раздаются взрывы
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Харькове в очередной раз за сутки прозвучали в полночь 22 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Харькове 23 марта

В частности, по состоянию на 00:09 речь идет об одном взрыве.

Официальной информации на этот счет нет.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают о применении баллистического вооружения.

В 00:23 в ВС ВСУ заявили, что в районе Харькова вражеский БПЛА.

"Находитесь в укрытиях!" — призвали военные.

Вибухи в Харкові
Взрывы в Харькове 23 марта. Фото: скриншот

В 00:29 в Харькове прозвучал еще один взрыв.

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воздушная тревога
Россия
атака

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