Взрывы в Харькове сейчас 22 и 23 марта – что известно

В Харькове раздаются взрывы — что известно
23 марта 2024 00:11
обновлено: 00:30
В Харькове раздаются взрывы
Взрывы в Харькове в очередной раз за сутки прозвучали в полночь 22 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
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В частности, по состоянию на 00:09 речь идет об одном взрыве.
Официальной информации на этот счет нет.
Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают о применении баллистического вооружения.
В 00:23 в ВС ВСУ заявили, что в районе Харькова вражеский БПЛА.
"Находитесь в укрытиях!" — призвали военные.
В 00:29 в Харькове прозвучал еще один взрыв.
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