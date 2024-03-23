Взрывы в Харькове сейчас 22 и 23 марта – что известно

В Харькове раздаются взрывы

Взрывы в Харькове в очередной раз за сутки прозвучали в полночь 22 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

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В частности, по состоянию на 00:09 речь идет об одном взрыве.

Официальной информации на этот счет нет.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают о применении баллистического вооружения.

В 00:23 в ВС ВСУ заявили, что в районе Харькова вражеский БПЛА.

"Находитесь в укрытиях!" — призвали военные.

Взрывы в Харькове 23 марта. Фото: скриншот

В 00:29 в Харькове прозвучал еще один взрыв.

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