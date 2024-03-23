Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові лунають вибухи — що відомо arrow

У Харкові лунають вибухи — що відомо

23 березня 2024 00:11
оновлено: 00:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Харкові зараз 22 і 23 березня - що відомо
У Харкові лунають вибухи
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Харкові вчергове за добу пролунали опівночі 22 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Вибухи у Харкові 23 березня

Зокрема, станом на 00:09 йдеться про один вибух. 

Офіційної інформації з цього приводу немає.

Тим часом, Повітряні сили ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння.

О 00:23 у ПС ЗСУ заявили, що в районі Харкова ворожий БпЛА.

"Перебувайте в укриттях!" — закликали військові.

Вибухи у Харкові 23 березня
Вибухи у Харкові 23 березня. Фото: скриншот

О 00:29 у Харкові пролунав ще один вибух.

Новина доповнюється...

вибух
повітряна тривога
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом