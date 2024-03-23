Вибухи у Харкові зараз 22 і 23 березня - що відомо

У Харкові лунають вибухи

Вибухи у Харкові вчергове за добу пролунали опівночі 22 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зокрема, станом на 00:09 йдеться про один вибух.

Офіційної інформації з цього приводу немає.

Тим часом, Повітряні сили ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння.

О 00:23 у ПС ЗСУ заявили, що в районі Харкова ворожий БпЛА.

"Перебувайте в укриттях!" — закликали військові.

Вибухи у Харкові 23 березня. Фото: скриншот

О 00:29 у Харкові пролунав ще один вибух.

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