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В Харькове раздаются взрывы - Терехов сообщает об атаке "шахедов"

26 марта 2024 00:42
обновлено: 00:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харькове раздаются взрывы - Терехов сообщает об атаке "шахедов"
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: t.me/radiozhitomir
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 26 марта раздались около 00:40. "Шахеды" атакуют город. В настоящее время в регионе и соседних объявлена угроза ударных беспилотников.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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По словам городского головы Харькова, в Харькове были слышны взрывы.

"В Харькове слышен взрыв, есть информация, что город атакуют "шахеды". Будьте осторожны" , - отметил Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Игоря Терехова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Игоря Терехова

Также призвал харьковчан находиться в укрытиях бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". По его словам, "шахеды" в центре Харькова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Мельника
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Мельника

Тем временем, воздушная тревога продолжается не только в Харьковской, но и в Сумской области.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 26 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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