В Харькове раздаются взрывы - Терехов сообщает об атаке "шахедов"
26 марта 2024 00:42
обновлено: 00:51
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: t.me/radiozhitomir
Взрывы в Харькове сейчас 26 марта раздались около 00:40. "Шахеды" атакуют город. В настоящее время в регионе и соседних объявлена угроза ударных беспилотников.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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По словам городского головы Харькова, в Харькове были слышны взрывы.
"В Харькове слышен взрыв, есть информация, что город атакуют "шахеды". Будьте осторожны" , - отметил Терехов.
Также призвал харьковчан находиться в укрытиях бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". По его словам, "шахеды" в центре Харькова.
Тем временем, воздушная тревога продолжается не только в Харьковской, но и в Сумской области.
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