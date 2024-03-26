Вибухи в Харкові зараз 26 березня — подробиці атаки "шахедів"

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: t.me/radiozhitomir

Вибухи в Харкові зараз 26 березня пролунали близько 00:40. "Шахеди" атакують місто. Наразі в регіоні та сусідніх оголошено загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 26 березня

За словами міського голови Харкова, у Харкові було чути вибухи.

"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні", — зазначив Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Ігоря Терехова

Також закликав харків'ян перебувати в укриттях бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". За його словами, "шахеди" в центрі Харкова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Мельника

Тим часом повітряна тривога продовжується не лише в Харківській, а й у Сумській області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:53. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про нову групу безпілотників у бік Харкова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:00. За інформацією Повітряних сил, продовжується атака безпілотників на Харків.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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