Вибухи в Харкові зараз 26 березня — подробиці атаки "шахедів"

У Харкові лунають вибухи — Терехов повідомляє про атаку "шахедів"
Вибухи в Харкові зараз 26 березня пролунали близько 00:40. "Шахеди" атакують місто. Наразі в регіоні та сусідніх оголошено загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 26 березня
За словами міського голови Харкова, у Харкові було чути вибухи.
"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні", — зазначив Терехов.
Також закликав харків'ян перебувати в укриттях бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". За його словами, "шахеди" в центрі Харкова.
Тим часом повітряна тривога продовжується не лише в Харківській, а й у Сумській області.
Оновлено 00:53. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про нову групу безпілотників у бік Харкова.
Оновлено 01:00. За інформацією Повітряних сил, продовжується атака безпілотників на Харків.
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