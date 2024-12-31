Мобилизация в Украине — в Харькове работники ТЦК задержали Санту

В Харькове "мобилизовали" Санту — фото
В Харькове в последний день года, 31 декабря, работники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину. Он был одет в костюм Санта-Клауса.
Соответствующие фото публикуют местные паблики.
Мобилизация Санта Клауса в Харькове
"Отбой Нового Года: в Харькове мобилизовали Санту. P.S. На самом деле он с нацполом раздает подарки детям", — говорится в подписи под фото.
На кадрах видно, как мужчины в форме подошли к Санте и Снегурочке и начали тащить его в машину. Продолжение этой истории пока неизвестно.
Напомним, военнослужащие из ТЦК начали активные рейды на горнолыжных курортах Прикарпатья. Они вручают повестки военнообязанным и выявляют нарушителей.
Также мы писали, что в Ровно нетрезвый военный убил в ДТП работницу ТЦК. Он проведет за решеткой семь лет.
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