Мобилизация в Украине — в Харькове работники ТЦК задержали Санту

Работник по ТЦК тянет Санта Клауса. Фото: из соцсетей

В Харькове в последний день года, 31 декабря, работники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину. Он был одет в костюм Санта-Клауса.

Соответствующие фото публикуют местные паблики.

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"Отбой Нового Года: в Харькове мобилизовали Санту. P.S. На самом деле он с нацполом раздает подарки детям", — говорится в подписи под фото.

Мобилизация Санты в Харькове. Фото: из соцсетей

Мобилизация Санты в Харькове. Фото: из соцсетей

Мобилизация Санты в Харькове. Фото: из соцсетей

На кадрах видно, как мужчины в форме подошли к Санте и Снегурочке и начали тащить его в машину. Продолжение этой истории пока неизвестно.

Напомним, военнослужащие из ТЦК начали активные рейды на горнолыжных курортах Прикарпатья. Они вручают повестки военнообязанным и выявляют нарушителей.

Также мы писали, что в Ровно нетрезвый военный убил в ДТП работницу ТЦК. Он проведет за решеткой семь лет.