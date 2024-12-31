У Харкові "мобілізували" Санту — фото
У Харкові в останній день року, 31 грудня, працівники територіального центру комплектування мобілізували чоловіка. Він був одягнений у костюм Санта Клауса.
Відповідні фото публікують місцеві пабліки.
Мобілізація Санта Клауса у Харкові
"Відбій Нового Року: у Харкові мобілізували Санту. P.S. Насправді він з нацполом роздає подарунки дітям", — йдеться у підписі під фото.
На кадрах видно, як чоловіки у формі підійшла до Санти та Снігурки і почали тягнути його в машину. Продовження цієї історії наразі невідоме.
Нагадаємо, військовослужбовці з ТЦК почали активні рейди на гірськолижних курортах Прикарпаття. Вони вручають повістки військовозобов'язаним та виявляють порушників.
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