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У Харкові "мобілізували" Санту — фото

31 грудня 2024 14:43
Карина Приходько - Редактор
Мобілізація в Україні ​​​​​​​— у Харкові працівники ТЦК затримали Санту
Працівник з ТЦК тягне Санта Клауса. Фото: із соцмереж
Карина Приходько - Редактор

У Харкові в останній день року, 31 грудня, працівники територіального центру комплектування мобілізували чоловіка. Він був одягнений у костюм Санта Клауса.

Відповідні фото публікують місцеві пабліки

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"Відбій Нового Року: у Харкові мобілізували Санту. P.S. Насправді він з нацполом роздає подарунки дітям", — йдеться у підписі під фото. 

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Мобілізація Санти в Харкові. Фото: із соцмереж
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Мобілізація Санти в Харкові. Фото: із соцмереж
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Мобілізація Санти в Харкові. Фото: із соцмереж

На кадрах видно, як чоловіки у формі підійшла до Санти та Снігурки і почали тягнути його в машину. Продовження цієї історії наразі невідоме.

Нагадаємо, військовослужбовці з ТЦК почали активні рейди на гірськолижних курортах Прикарпаття. Вони вручають повістки військовозобов'язаним та виявляють порушників.

Також ми писали, що у Рівному нетверезий військовий вбив у ДТП працівницю ТЦК. Він проведе за ґратами сім років. 

Харків Новий рік мобілізація ТЦК та СП Санта Клаус

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15:03 В Єрусалимі дитина знайшла унікальний християнський артефакт

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