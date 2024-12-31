Працівник з ТЦК тягне Санта Клауса. Фото: із соцмереж

У Харкові в останній день року, 31 грудня, працівники територіального центру комплектування мобілізували чоловіка. Він був одягнений у костюм Санта Клауса.

Відповідні фото публікують місцеві пабліки.

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Мобілізація Санта Клауса у Харкові

"Відбій Нового Року: у Харкові мобілізували Санту. P.S. Насправді він з нацполом роздає подарунки дітям", — йдеться у підписі під фото.

Мобілізація Санти в Харкові. Фото: із соцмереж

Мобілізація Санти в Харкові. Фото: із соцмереж

Мобілізація Санти в Харкові. Фото: із соцмереж

На кадрах видно, як чоловіки у формі підійшла до Санти та Снігурки і почали тягнути його в машину. Продовження цієї історії наразі невідоме.

Нагадаємо, військовослужбовці з ТЦК почали активні рейди на гірськолижних курортах Прикарпаття. Вони вручають повістки військовозобов'язаним та виявляють порушників.

Також ми писали, що у Рівному нетверезий військовий вбив у ДТП працівницю ТЦК. Він проведе за ґратами сім років.