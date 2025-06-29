В Харькове 21-летний Леонид Чертенко шпионил в пользу РФ — суд осудил за государственную измену на 15 лет

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

В Харькове 21-летний местный житель добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, передавая им информацию об украинских военных. Суд его наказал за государственную измену.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что в октябре 2024 года обвиняемый связался с представителем российской спецслужбы через Telegram. Он прислал письменное согласие на сотрудничество и видеоподтверждение своей лояльности. Впоследствии, в период с октября 2024-го по январь 2025-го, шпион собирал и передавал информацию о дислокации украинских войск, техники и ПВО в Харькове и Чугуевском районе.

Фигурант действовал под псевдонимом "Тайсон". Чтобы не вызвать подозрений, он маскировал наблюдение под поездки на дачу. Молодой человек искал следы техники и фиксировал места расположения украинских подразделений, а по возвращении в Харьков отправлял данные куратору. По обещанию ФСБ, после выполнения заданий ему должны были помочь выехать в Россию.

В суде обвиняемый признал вину, раскаялся и заявил о готовности понести наказание.

Решение суда

Салтовский районный суд Харькова приговорил 21-летнего мужчину к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену.

Кроме лишения свободы, ему также придется заплатить 15 918 гривен за судебные экспертизы.

А в Житомире судили предателя ВСУ, который перешел на сторону РФ при оккупации Крыма в 2014 году.

Также мы писали, что во Львовской области мужчина работал на российские спецслужбы и разведывал места расположения авиационных баз.