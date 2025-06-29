Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові молодик шпигував для РФ — як покарав суд за держзраду

У Харкові молодик шпигував для РФ — як покарав суд за держзраду

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 13:56
У Харкові 21-річний Леонід Чертенко шпигував на користь РФ — суд засудив за державну зраду на 15 років
Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Харкові 21-річний місцевий житель добровільно пішов на співпрацю із російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про українських військових. Суд його покарав за державну зраду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Суд встановив, що у жовтні 2024 року обвинувачений зв’язався з представником російської спецслужби через Telegram. Він надіслав письмову згоду на співпрацю та відеопідтвердження своєї лояльності. Згодом, у період з жовтня 2024-го по січень 2025-го, шпигун збирав та передавав інформацію про дислокацію українських військ, техніки та ППО у Харкові та Чугуївському районі.

Фігурант діяв під псевдонімом "Тайсон". Щоб не викликати підозр, він маскував спостереження під поїздки на дачу. Молодик шукав сліди техніки та фіксував місця розташування українських підрозділів, а після повернення до Харкова надсилав дані куратору. За обіцянкою ФСБ, після виконання завдань йому мали допомогти виїхати до Росії.

У суді обвинувачений визнав провину, розкаявся і заявив про готовність понести покарання.

Рішення суду

Салтівський районний суд Харкова засудив 21-річного чоловіка до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Окрім позбавлення волі, йому також доведеться сплатити 15 918 гривень за судові експертизи.

А у Житомирі судили зрадника ЗСУ, який перейшов на бік РФ при окупації Криму у 2014 році.

Також ми писали, що у Львівській області чоловік працював на російські спецслужби і розвідував місця розташування авіаційних баз. 

Харків шпигунство держзрада Колаборант Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації