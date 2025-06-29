У Харкові 21-річний Леонід Чертенко шпигував на користь РФ — суд засудив за державну зраду на 15 років

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua

У Харкові 21-річний місцевий житель добровільно пішов на співпрацю із російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про українських військових. Суд його покарав за державну зраду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що у жовтні 2024 року обвинувачений зв’язався з представником російської спецслужби через Telegram. Він надіслав письмову згоду на співпрацю та відеопідтвердження своєї лояльності. Згодом, у період з жовтня 2024-го по січень 2025-го, шпигун збирав та передавав інформацію про дислокацію українських військ, техніки та ППО у Харкові та Чугуївському районі.

Фігурант діяв під псевдонімом "Тайсон". Щоб не викликати підозр, він маскував спостереження під поїздки на дачу. Молодик шукав сліди техніки та фіксував місця розташування українських підрозділів, а після повернення до Харкова надсилав дані куратору. За обіцянкою ФСБ, після виконання завдань йому мали допомогти виїхати до Росії.

У суді обвинувачений визнав провину, розкаявся і заявив про готовність понести покарання.

Рішення суду

Салтівський районний суд Харкова засудив 21-річного чоловіка до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Окрім позбавлення волі, йому також доведеться сплатити 15 918 гривень за судові експертизи.

А у Житомирі судили зрадника ЗСУ, який перейшов на бік РФ при окупації Криму у 2014 році.

Також ми писали, що у Львівській області чоловік працював на російські спецслужби і розвідував місця розташування авіаційних баз.