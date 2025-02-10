Погода в Харькове 11 февраля — прогноз погоды на завтра

Мужчина идет по улице в мороз и метель. Иллюстративное фото: Reuters

Погода в Харькове и области завтра, 11 февраля, будет облачной и морозной. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 11 февраля

По прогнозам синоптиков, во вторник в области на дорогах местами возможна гололедица, что может осложнить движение транспорта и пешеходов.

Ветер будет северо-восточного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -8...-13 °С, а днем будет колебаться в пределах -2...-7 °С.

В Харькове переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -9...-11 °С, а днем удержиться на уровне -3...-5 °С.

Прогноз погоды в Харькове и области на 11 февраля

Напомним, в течение недели, с 10 по 16 февраля, в Украине сохранится сухая и прохладная погода под влиянием устойчивого и малоподвижного антициклона. Ожидается слабый ветер и высокое атмосферное давление.

Также мы писали, что 10 февраля на Земле ожидается слабая магнитная буря.