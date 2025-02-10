Погода у Харкові 11 лютого — прогноз погоди на завтра

Чоловік йде вулицею у мороз та заметіль. Ілюстративне фото: Reuters

Погода в Харкові та області завтра, 11 лютого, буде хмарною та морозною. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 11 лютого

За прогнозами синоптиків, у вівторок в області на дорогах місцями можлива ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту та пішоходів.

Вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -8…-13 °С, а вдень коливатиметься в межах -2…-7 °С.

У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -9…-11 °С, а вдень становитиме -3…-5 °С.

Прогноз погоди у Харкові та області на 11 лютого

Нагадаємо, протягом тижня, з 10 по 16 лютого, в Україні зберігатиметься суха й прохолодна погода під впливом стійкого та малорухомого антициклону. Очікується слабкий вітер і високий атмосферний тиск.

Також ми писали, що 10 лютого на Землі очікується слабка магнітна буря.