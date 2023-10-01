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В Харькове на блокпосте вооруженные мужчины в форме угрожали военным и полицейским

1 октября 2023 12:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове на блокпосте вооруженные мужчины в форме угрожали военным и полицейским
Вооруженные мужчины, которые угрожали военным и полицейским. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове на блокпосте вооруженные люди в военной форме угрожали полицейским и бойцам ВСУ. Они приказали им лечь на землю.

Об этом сообщает "Страна".

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По информации СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел в пятницу, 29 сентября.

На видео можно увидеть, как к блокпосту подъезжает четыре автомобиля, из которых вышло примерно 20 человек. Они держали в руках огнестрельное оружие, которое направили в сторону полицейских и военных. Неизвестные заставили всех лечь на землю.

Вооруженные люди заявили, что военных из их подразделения ВЧ 0458 на указанном блокпосте проверять нельзя.

"Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы ни одна ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов, услышали?" — заявил один из людей в военной форме.

Издание пишет, что на форме некоторых людей были отличительные знаки подразделения "Кракен".

После этого неизвестные покинули блокпост.

Напомним, в Харьковской области автомобиль военнослужащих попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово.

Также мы писали, что при прохождении блокпостов на дорогах важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать недоразумений и обеспечить безопасность. Перед подъездом к блокпосту необходимо снизить скорость и подготовить документы, которые могут понадобиться для проверки.

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