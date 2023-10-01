У Харкові на блокпосту озброєні чоловіки у формі погрожували військовим та поліцейським

Озброєні чоловіки, які погрожували військовим та поліцейським. Фото: скриншот з відео

У Харкові на блокпосту озброєні люди у військовій формі погрожувати поліцейським та бійцям ЗСУ. Вони наказали їм лягти на землю.

Про це повідомляє "Страна".

Читайте також:

Погрози поліцейським та військовим

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, інцидент стався у п'ятницю, 29 вересня.

На відео можна побачити, як до блокпоста під'їжджає чотири автомобілі, з яких вийшло приблизно 20 людей. Вони тримали в руках вогнепальну зброю, яку направили у бік поліцейських та військових. Невідомі змусили всіх лягти на землю.

Озброєні люди заявили, що військових з їхнього підрозділу ВЧ 0458 на зазначеному блокпосту перевіряти не можна.

"Ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб жодна ДРГ сюди не зайшла. Ви маєте нам допомагати, а не шукати серед нас ворогів, почули?" — заявив один із людей у військовій формі.

Видання пише, що на формі деяких людей були розпізнавальні знаки підрозділу "Кракен".

Після цього невідомі покинули блокпост.

Нагадаємо, на Харківщині автівка військовослужбовців потрапила в ДТП. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у блокпост в районі міста Чутово.

Також ми писали, що при проходженні блокпостів на дорогах важливо дотримуватись певних правил, щоб уникнути непорозумінь та забезпечити безпеку. Перед під'їздом до блокпоста необхідно знизити швидкість і підготувати документи, які можуть знадобитися для перевірки.