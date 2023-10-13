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В Харькове на демонтаж части поврежденного дома будет выделено 17 млн грн

13 октября 2023 20:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове на демонтаж части поврежденного дома будет выделено 17 млн грн
Поврежденный дом в Харькове, часть которого снесут. Фото: mediaport.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове часть многоэтажки, в которую попала российская авиационная бомба, демонтируют почти за 17 млн грн. Договор заключили с новой корпорацией "ГЛОБАЛТЕХНОБУД".

Об этом пишет Следствие Инфо.

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Договор о демонтаже

Известно, что 11 октября Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета заключил договор с корпорацией "ГЛОБАЛТЕХНОСТРОЙ" на демонтаж первого подъезда дома, в который попала российская авиационная бомба.

Речь идет о доме на улице Натальи Ужвий 82, которое называют одним из символов изуродованного россиянами Харькова.

Какая стоимость предоставления услуг

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, сносить дом сначала хотели за 35-36 млн грн, но удалось договориться об уменьшении суммы до 17 млн. Такую стоимость он объяснил тем, что во время сноса используют "новые технологии".

С этой же корпорацией планируют заключить договор по аварийному ремонту еще одного многоквартирного дома в пострадавшем от российских обстрелов городе. Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 24,7 млн грн.

Что за компания

Согласно информации аналитической системы YouControl, корпорация "ГЛОБАЛТЕХНОБУД" появилась на рынке в июне 2023 года. Она была основана другими двумя компаниями в Киеве — ООО "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ" и ООО "ПРОЕКТ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Сейчас корпорацией руководит Игорь Тесленко, одновременно конечный бенефициар "ПРОЕКТ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", а "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ" — Юрий Закревский и Владимир Степанюк.

"УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ" известна тем, что занималась ремонтом костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего из-за пожара внутри из-за короткого замыкания в органе.

Напомним, что в селе Баштанка Николаевской области состоится реконструкция больницы на общую сумму 311 млн грн. Соответствующие договоры подписаны с ООО "Югстрой Николаев Лтд" по результатам тендеров.

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