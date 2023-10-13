У Харкові на демонтаж частини пошкодженого будинку виділять 17 млн грн

Пошкоджений будинок у Харкові, частину якого знесуть. Фото: mediaport.ua

У Харкові частину багатоповерхівки, в який влучила російська авіаційна бомба, демонтують за майже 17 млн грн. Договір уклали з новоствореною корпорацією "ГЛОБАЛТЕ­ХНОБУД".

Про це пише Слідство Інфо.

Читайте також:

Договір про демонтаж

Відомо, що 11 жовтня Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради уклав договір з корпорацією "ГЛОБАЛТЕ­ХНОБУД" на демонтаж першого під’їзду будинку, в який потрапила російська авіаційна бомба.

Йдеться про будинок на вулиці Наталії Ужвій 82, який називають одним із символів понівеченого росіянами Харкова.

Яка вартість надання послуг

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, зносити будинок спочатку хотіли за 35-36 млн грн, але вдалося домовитися про зменшення суми до 17 млн. Таку вартість він пояснив тим, що під час знесення використають "нові технології".

З цією ж корпорацією планують укласти договір щодо аварійного ремонту ще одного багатоквартирного будинку у місті, який постраждав від російських обстрілів. Орієнтовна вартість реконструкції становить 24,7 млн грн.

Що за компанія

Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, корпорація "ГЛОБАЛТЕ­ХНОБУД" з’явилась на ринку у червні 2023 року. Вона була заснована іншими двома компаніями у Києві — ТОВ "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ" та ТОВ "ПРОЕКТ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Зараз корпорацією керує Ігор Тесленко, який є одночасно кінцевим бенефіціаром "ПРОЕКТ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", а "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ" — Юрій Закревський та Володимир Степанюк.

"УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ" відома тим, що займалася ремонтом костелу Святого Миколая у Києві, який постраждав через пожежу всередині внаслідок короткого замикання в органі.

Нагадаємо, що в селі Баштанка Миколаївської області відбудеться реконструкція лікарні на загальну суму 311 млн грн. Відповідні договори підписані із ТОВ "Південьбуд Миколаїв Лтд" за результатами тендерів.