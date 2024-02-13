В Харькове на одной из станций метро из-за обстрелов РФ начал протекать потолок

Станция харьковского метрополитена. Фото иллюстративное: Харьковский метрополитен.

В Харькове на станции метро "Спортивная" из-за обстрелов со стороны российских захватчиков начал протекать потолок. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

Читайте также:

Сообщения на странице Харьковского метрополитена. Фото: скриншот

Что известно об аварии

"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное течение с потолка станции", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Из-за них закрыт главный пешеходный переход со станции "Спортивная" на станцию "Метростроителей".

Ранее мы сообщали, что жители столицы продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Они являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.

Напоминаем, что украинский архитектор, активист и глава КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов рассказал, что в столице планировали построить дополнительную линию метрополитена, которая должна отдельной веткой идти из Троещины вплоть до аэропорта "Борисполь". Однако этот проект так и не был реализован властями города.