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В Харькове на одной из станций метро из-за обстрелов РФ начал протекать потолок

13 февраля 2024 20:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове на одной из станций метро из-за обстрелов РФ начал протекать потолок
Станция харьковского метрополитена. Фото иллюстративное: Харьковский метрополитен.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове на станции метро "Спортивная" из-за обстрелов со стороны российских захватчиков начал протекать потолок. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

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Сообщения на странице Харьковского метрополитена. Фото: скриншот

Что известно об аварии

"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное течение с потолка станции", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Из-за них закрыт главный пешеходный переход со станции "Спортивная" на станцию "Метростроителей".

Ранее мы сообщали, что жители столицы продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Они являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.

Напоминаем, что украинский архитектор, активист и глава КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов рассказал, что в столице планировали построить дополнительную линию метрополитена, которая должна отдельной веткой идти из Троещины вплоть до аэропорта "Борисполь". Однако этот проект так и не был реализован властями города.

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Харьков
метро
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Украина
обстрелы
оккупанты

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