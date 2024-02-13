У Харкові на одній зі станцій метро через обстріли РФ почала протікати стеля

Станція Харківського метрополітену. Фото ілюстративне: Харківський метрополітен.

У Харкові на станції метро "Спортивна" через обстріли з боку російських загарбників почала протікати стеля. Наразі ведуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

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Повідомлення на сторінці Харківського метрополітену. Фото: скриншот

Що відомо про аварію

"Через постійні ракетні обстріли Харкова в місті відбуваються зсуви, а внаслідок того, що в безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові численні ракетні влучення, сталася незначна течія зі стелі станції", — йдеться в повідомленні.

Наразі ведуться ремонтні роботи. Через них закрито головний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" на станцію "Метробудівників".

Раніше ми повідомляли, що мешканці столиці продовжують перейматися щодо технічного стану мостів Метро та Патона. Вони є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги.

Нагадуємо, що український архітектор, активіст і голова КМЦ "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури" Анатолій Фролов розповів, що у столиці планували побудувати додаткову лінію метрополітену, яка мала б окремою гілкою йти з Троєщини аж до аеропорту "Бориспіль". Проте цей проєкт так і не було реалізовано владою міста.