На территории Холодногорского кладбища в Харькове произошел пожар

Пожарные в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

В первый день нового года в Харькове не обошлось без пожаров. Вечером, в 19 часов, пламя разгорелось на кладбище в Холодногорском районе.

Об этом сообщают в ГСЧС Харьковской области.

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На номер "101" вечером поступило сообщение о пожаре в хозяйственном здании на территории городского кладбища в Холодногорском районе города. Спасатели очень быстро добрались до места происшествия и уже через полчаса локализовали пламя на территории в 20 кв метров.

Локализация пламени на месте происшествия. Фото: ГСЧС Харьковской области

Выяснилось, что причиной возгорания здания было неправильное обращение с печью. Два человека погибли.

Тушение пожара в Холодногорском районе Харькова. Фото: ГСЧС Харьковской области

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