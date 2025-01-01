На территории Холодногорского кладбища в Харькове произошел пожар

В Харькове на кладбище произошел пожар — есть погибшие
В первый день нового года в Харькове не обошлось без пожаров. Вечером, в 19 часов, пламя разгорелось на кладбище в Холодногорском районе.
Об этом сообщают в ГСЧС Харьковской области.
В чем причина и кто пострадал
На номер "101" вечером поступило сообщение о пожаре в хозяйственном здании на территории городского кладбища в Холодногорском районе города. Спасатели очень быстро добрались до места происшествия и уже через полчаса локализовали пламя на территории в 20 кв метров.
Выяснилось, что причиной возгорания здания было неправильное обращение с печью. Два человека погибли.
Напомним, в Запорожье несовершеннолетний парень поджег автомобиль военного. За совершенное поджигателя привлекли к уголовной ответственности.
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