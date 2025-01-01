На території Холодногірського цвинтаря у Харкові сталась пожежа

Пожежники Харкова. Фото: ДСНС Харківської області

В перший день нового року у Харкові не обійшлось без пожеж. Ввечері, о 19 годині, полум'я розгорілось на кладовищі у Холодногірському районі.

Про це повідомляють у ДСНС Харківської області.

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На номер "101" увечері надійшло повідомлення про пожежу у господарчій будівлі на території міського цвинтаря у Холодногірському районі міста. Рятувальники дуже швидко дістались місця події й вже за пів години локалізували полум'я на території у 20 кв метрів.

Локалізація полум'я на місці події. Фото: ДСНС Харківської області

З'ясувалось, що причиною загоряння будівлі було неправильне поводження з піччю. Двоє людей загинуло.

Гасіння пожежі у Холодногірському районі Харкова. Фото: ДСНС Харківської області

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