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У Харкові на цвинтарі сталась пожежа — є загиблі

1 січня 2025 23:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На території Холодногірського цвинтаря у Харкові сталась пожежа
Пожежники Харкова. Фото: ДСНС Харківської області
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В перший день нового року у Харкові не обійшлось без пожеж. Ввечері, о 19 годині, полум'я розгорілось на кладовищі у Холодногірському районі. 

Про це повідомляють у ДСНС Харківської області.

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На номер "101" увечері надійшло повідомлення про пожежу у господарчій будівлі на території міського цвинтаря у Холодногірському районі міста. Рятувальники дуже швидко дістались місця події й вже за пів години локалізували полум'я на території у 20 кв метрів. 

локалізація пожежі у Холоднгірському районі Харкова
Локалізація полум'я на місці події. Фото: ДСНС Харківської області

З'ясувалось, що причиною загоряння будівлі було неправильне поводження з піччю. Двоє людей загинуло.  

У Харкові на цвинтарі сталась пожежа — в чому причина - фото 2
Гасіння пожежі у Холодногірському районі Харкова. Фото: ДСНС Харківської області

Нагадаємо, у Запоріжжі неповнолітній хлопець підпалив автомобіль військового. За вчинене палія притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Пересипському районі 43-річний одесит підпалив вантажівку, яка, за його словами, псувала краєвид із вікна квартири.

Харків пожежа ДСНС Харківська область пожежна небезпека

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