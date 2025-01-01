На території Холодногірського цвинтаря у Харкові сталась пожежа

У Харкові на цвинтарі сталась пожежа — є загиблі
В перший день нового року у Харкові не обійшлось без пожеж. Ввечері, о 19 годині, полум'я розгорілось на кладовищі у Холодногірському районі.
Про це повідомляють у ДСНС Харківської області.
В чому причина і хто постраждав
На номер "101" увечері надійшло повідомлення про пожежу у господарчій будівлі на території міського цвинтаря у Холодногірському районі міста. Рятувальники дуже швидко дістались місця події й вже за пів години локалізували полум'я на території у 20 кв метрів.
З'ясувалось, що причиною загоряння будівлі було неправильне поводження з піччю. Двоє людей загинуло.
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