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В Харькове непогода повредила более 80 зданий и повалила десятки деревьев

13 ноября 2023 16:21
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Какие последствия непогоды в Харькове
В Харькове ветер повредил 89 крыш. Фото: Харьковский городской совет
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В Харькове из-за сильного ветра произошло 89 случаев повреждения крыш. Кроме того, упали 36 деревьев и оборвано несколько проводов Харьковоблэнерго.

Об этом сообщил Харьковский городской совет .

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Шквальный ветер повредил 89 крыш и оборвал восемь проводов АО "Харьковоблэнерго". Кроме того, упали 36 деревьев и 44 больших ветвей.

Харьков ненастье
Ликвидация последствий непогоды в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета, подобные случаи зафиксированы во всех районах города.

"Специалисты КП "Харьковспецстрой" и КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" продолжают устранять аварийность на крышах и балконах жилых домов", — говорится в сообщении.

Непогода Харьков
Коммунальщики ремонтируют поврежденную крышу в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Напомним, из-за непогоды в Киевской области тысячи людей остались без света.

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