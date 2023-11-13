Какие последствия непогоды в Харькове

В Харькове непогода повредила более 80 зданий и повалила десятки деревьев
В Харькове из-за сильного ветра произошло 89 случаев повреждения крыш. Кроме того, упали 36 деревьев и оборвано несколько проводов Харьковоблэнерго.
Об этом сообщил Харьковский городской совет .
Последствия непогоды в Харькове в ночь с 12 на 13 ноября
Шквальный ветер повредил 89 крыш и оборвал восемь проводов АО "Харьковоблэнерго". Кроме того, упали 36 деревьев и 44 больших ветвей.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета, подобные случаи зафиксированы во всех районах города.
"Специалисты КП "Харьковспецстрой" и КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" продолжают устранять аварийность на крышах и балконах жилых домов", — говорится в сообщении.
Напомним, из-за непогоды в Киевской области тысячи людей остались без света.
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