Какие последствия непогоды в Харькове

В Харькове ветер повредил 89 крыш. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове из-за сильного ветра произошло 89 случаев повреждения крыш. Кроме того, упали 36 деревьев и оборвано несколько проводов Харьковоблэнерго.

Об этом сообщил Харьковский городской совет .

Читайте также:

Последствия непогоды в Харькове в ночь с 12 на 13 ноября

Шквальный ветер повредил 89 крыш и оборвал восемь проводов АО "Харьковоблэнерго". Кроме того, упали 36 деревьев и 44 больших ветвей.

Ликвидация последствий непогоды в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета, подобные случаи зафиксированы во всех районах города.



"Специалисты КП "Харьковспецстрой" и КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" продолжают устранять аварийность на крышах и балконах жилых домов", — говорится в сообщении.

Коммунальщики ремонтируют поврежденную крышу в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Напомним, из-за непогоды в Киевской области тысячи людей остались без света.