Які наслідки негоди у Харкові

У Харкові негода пошкодила понад 80 будівель та повалила десятки дерев
У Харкові через сильний вітер сталося 89 випадків пошкодження дахів. Крім того, впало 36 дерев та обірвано декілька дротів Харківобленерго.
Про це повідомила Харківська міська рада.
Наслідки негоди у Харкові у ніч проти 13 листопада
Шквальний вітер пошкодив 89 дахів та обірвав вісім дротів АТ "Харківобленерго". Крім того, впали 36 дерев та 44 великі гілки.
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради, такі випадки зафіксовані в усіх районах міста.
"Фахівці КП "Харківспецбуд" і КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" продовжують усувати аварійність на дахах і балконах житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через негоду на Київщині тисячі людей залишилися без світла.
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