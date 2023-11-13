Які наслідки негоди у Харкові

У Харкові вітер пошкодив 89 дахів. Фото: Харківська міська рада

У Харкові через сильний вітер сталося 89 випадків пошкодження дахів. Крім того, впало 36 дерев та обірвано декілька дротів Харківобленерго.

Про це повідомила Харківська міська рада.

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Шквальний вітер пошкодив 89 дахів та обірвав вісім дротів АТ "Харківобленерго". Крім того, впали 36 дерев та 44 великі гілки.

Ліквідація наслідків негоди у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради, такі випадки зафіксовані в усіх районах міста.



"Фахівці КП "Харківспецбуд" і КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" продовжують усувати аварійність на дахах і балконах житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Комунальники ремонтують пошкоджений дах у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, через негоду на Київщині тисячі людей залишилися без світла.