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У Харкові негода пошкодила понад 80 будівель та повалила десятки дерев

13 листопада 2023 16:21
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Які наслідки негоди у Харкові
У Харкові вітер пошкодив 89 дахів. Фото: Харківська міська рада
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

У Харкові через сильний вітер сталося 89 випадків пошкодження дахів. Крім того, впало 36 дерев та обірвано декілька дротів Харківобленерго. 

Про це повідомила Харківська міська рада.

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Шквальний вітер пошкодив 89 дахів та обірвав вісім дротів АТ "Харківобленерго". Крім того, впали 36 дерев та 44 великі гілки.

Харків негода
Ліквідація наслідків негоди у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради, такі випадки зафіксовані в усіх районах міста.

"Фахівці КП "Харківспецбуд" і КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" продовжують усувати аварійність на дахах і балконах житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Негода Харків
Комунальники ремонтують пошкоджений дах у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, через негоду на Київщині тисячі людей залишилися без світла.

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