Прогноз погоды в Харькове и области 24 ноября.

Женщины на улице во время снегопада. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 24 ноября, будет холодной и ветренной. Ночью ожидается снег.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 24 ноября

По прогнозам синоптиков, в области днем облачно с прояснениями. Ночью в восточных районах области ожидаются умеренные осадки в виде дождя с переходом в снег, на остальной территории небольшой мокрый снег.

Местами возможно налипание мокрого снега, а днем существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью от -4 °C до +1 °C, днем -2 °C до +3 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове 24 ноября

В Харькове облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем осадки не прогнозируются. На дорогах хранится гололедица.

Температура ночью -1...-3 °C, днем 0...+2 °C.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью порывы до 15–20 м/с.

Прогноз погоды в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, синоптики прогнозируют на 24 ноября сухую погоду по всей Украине, кроме востока, где ожидаются осадки.

А в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.