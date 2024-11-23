Прогноз погоды в Харькове и области 24 ноября.

В Харькове ночной мороз значительно усилится — прогноз на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 24 ноября, будет холодной и ветренной. Ночью ожидается снег.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 24 ноября
По прогнозам синоптиков, в области днем облачно с прояснениями. Ночью в восточных районах области ожидаются умеренные осадки в виде дождя с переходом в снег, на остальной территории небольшой мокрый снег.
Местами возможно налипание мокрого снега, а днем существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью от -4 °C до +1 °C, днем -2 °C до +3 °C.
Погода в Харькове 24 ноября
В Харькове облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем осадки не прогнозируются. На дорогах хранится гололедица.
Температура ночью -1...-3 °C, днем 0...+2 °C.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью порывы до 15–20 м/с.
Напомним, синоптики прогнозируют на 24 ноября сухую погоду по всей Украине, кроме востока, где ожидаются осадки.
А в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.
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