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У Харкові нічний мороз значно посилиться — прогноз на завтра

23 листопада 2024 15:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області 24 листопада
Жінки на вулиці під час снігопаду. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Харкові та області завтра, 24 листопада, буде холодною та вітряною. Вночі прогнозується сніг.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, в області вдень буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних районах області очікуються помірні опади у вигляді дощу з переходом у сніг, на решті території — невеликий мокрий сніг.

Місцями можливе налипання мокрого снігу, а вдень істотних опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі від -4°C до +1°C, вдень -2°C до +3°C.

Погода у Харкові
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові 24 листопада

У Харкові хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень опадів не прогнозується. На дорогах зберігається ожеледиця.

Температура вночі -1…-3°C, вдень 0…+2°C.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі пориви до 15–20 м/с. 

Погода у Харкові
Прогноз погоди у Харкові. Фото: скріншот

Нагадаємо, синоптики прогнозують на 24 листопада суху погоду по всій Україні, крім сходу, де очікуються опади. 

А у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. 

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