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В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

3 февраля 2023 17:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове внесли изменения в генплан города
В разработке проекта принимает участие известный британский архитектор Норман Фостер
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

При разработке генплана рассчитывают на то, что в городе будут жить 2-2,5 млн человек, включая студентов. Международные эксперты уже провели полный анализ генплана, первый этап внесения в генплан Харькова уже начался, а именно проведение градостроительного мониторинга, в который вместят все предложения. Эта работа будет продолжаться в течение первой половины 2023 года.

Об изменениях генплана Харькова рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в ходе встречи, об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Помощь британского архитектора

В разработке проекта участвует известный британский архитектор Норман Фостер. В 1999 году он был удостоен Притцкеровской премии, что считается своеобразным Оскаром в архитектуре. Среди его работ: 180-метровый небоскреб The Gherkin в Лондоне, футуристический Мост Миллениум через Темзу, Apple Park в Купертино и стеклянный купол Рейхстага в Берлине.

Британский архитектор Норман Фостер отметил, что Харьков — город с большим потенциалом, и очень важно сохранить реки, зеленые насаждения и улучшить мобильность города, соединить пешеходные и велосипедные дорожки и создать такие транспортные сети по всему городу.

Кроме того, Норман Фостер напомнил, что некоторые жилые дома можно будет восстановить после войны, используя современные технологии, а поскольку Харьков — промышленный город, то важен переход к использованию чистых источников энергии.

Кроме того, важная составляющая — развитие научного потенциала. Норман Фостер напомнил о перспективах создания научного парка — большой локации с университетами, жилыми домами, магазинами и научными лабораториями.

В сотрудничестве с международными и местными командами будут представлены пять пилотных проектов и пять комплексных стратегий, лежащих в основе нового Генерального плана города Харькова. Команда Фонда британского архитектора Нормана Фостера представит пилотные проекты в таких областях: культурное наследие, жилищный сектор, промышленность, научный квартал, реки и зеленые зоны. Также будут разработаны пять всеобъемлющих городских стратегий: транспортная, энергетическая, водная и природная среда и перекройка устаревших административных районов города.

Также мэр сообщил, что в рамках этого сотрудничества ведется работа над созданием полной 3D-модели Харькова и жилых районов, что позволит получить виртуальную и физическую модель города с точными размерами, формами, внешним видом объектов и другими подробными характеристиками для дальнейшей презентации новых проектов застройки, реконструкции жилого фонда и других городских объектов

"Сегодня мы очень много работаем с группой лорда Фостера по этой теме для того, чтобы внедрить наиболее комфортный и экономически эффективный метод восстановления, а также строительства нового жилья в соответствии с современными европейскими стандартами. И в этом направлении планируется предоставление городу Харькову пилотного концепта от группы Нормана Фостера",  сообщил Игорь Терехов.

Также глава города отметил, что в скором времени общественности будет представлен веб-сайт, с помощью которого будет осуществляться дальнейшее информирование о работе над Генеральным планом Харькова.

Транспорт

Городские власти активно сотрудничают с Европейским инвестиционным банком по оценке разрушений транспортной сферы и прежде всего электрического транспорта, чтобы в будущем восстановить и создать новые маршруты электротранспорта, закупить подвижной состав и внедрить вектор развития зеленого города.

Игорь Терехов сообщил, что специалисты в сфере транспорта совместно с инжиниринговой компанией "АРУП", привлеченной британским архитектором Норманом Фостером, работают над созданием в перспективе пешеходных улиц в исторической части города, разработкой веломаршрутов, подземных и многоуровневых парковок.

Кроме того, мэр отметил, что уже ведется разработка трассы внутреннего кольца города Харькова для обеспечения отвода транзитных транспортных потоков от центральной части города и его разгрузки.

"Концепция новой транспортной модели, которая будет предложена, крайне важна, поскольку является каркасом к внесению изменений в Генеральный план города Харькова. В этом году мы предоставим наши предложения харьковчанам для их привлечения и рекомендаций",  отметил Терехов.

Жилищный фонд

Многоквартирные дома советских времен, составляющие 80% жилищного фонда города Харькова, будут модернизированы. Для повышения энергоэффективности в домах улучшат теплоизоляцию, для увеличения площади модернизируют модульные надстройки, а также введут на уровне квартала производство возобновляемой энергии.

"Реконструкция жилья будет продвигаться замкнутым циклом с использованием местной промышленности и с переработкой мусора. Жилищные кварталы будут рассматриваться как часть этого проекта. Для исследования будут выбраны три жилых квартала",  сообщил Игорь Терехов.

Также в мэрии узнают, что центр Харькова будет восстановлен с уважением к прошлому. Кроме того, этому району будет предоставлена новая жизнь благодаря новому знаковому архитектурному памятнику в существующем здании, символическому общественному произведению искусства и редизайну ключевых общественных мест с учетом их истории.

Безопасность жителей

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что видит Харьков после победы в войне безопасным и развитым самодостаточным городом. По словам Терехова, Харьков должен быть обеспечен укрытиями, безопасными должны быть школы, детские сады и новые жилые здания.

"В то же время мы должны видеть перспективы Харькова  индустриального, экономического, самодостаточного, университетского города. Должны видеть направления развития, чтобы сюда возвращались люди, чтобы мы были двухмиллионным мегаполисом, с которым сотрудничают инвесторы, где учится многие студенты",  подчеркнул Игорь Терехов.

Промышленность и торговые площадки

Для преобразования устаревшей промышленности Харькова будут разработаны проекты по перепрофилированию двух заводов или их территорий. Речь идет о территории бывшего завода "Серп и молот" и о Харьковском авиационном предприятии. Как сообщил мэр, они могут быть превращены в культурные центры, парки, экологически чистые предприятия или предприятия смешанного использования.

Рынок "Барабашово" будет превращен в революционный район смешанного использования, посвященный продвижению научных и технологических инноваций. Этот проект объединит инновационный потенциал научных парков с современными подходами к созданию микрорайонов.

"Будут созданы новые схемы жилья, а также гибкие многоквартирные дома, которые будут способствовать экономическому развитию города за счет инновационных исследований и компаний. Присутствие и связь с университетами будет иметь важное значение, а также проектирование адекватных общественных пространств и зданий для продвижения ориентированного на человека района будущего",  отметил Игорь Терехов.

Зеленые зоны

В Харькове планируют возобновить первоначальное назначение городских рек в качестве коммуникаций и природных артерий. По словам мэра, благодаря редизайну трех избранных речных участков Харьков получит стратегию превращения своих рек в высококачественные общественные пространства, которые будут служить экологическими коридорами, продвигая стратегию пешеходного и велосипедного движения в городе.

Напомним, что мы уже рассказывали, как восстанавливают разрушенное жилье в Харькове.

А также писали, что на сессии горсовета планируется переименовать более десятка улиц.

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